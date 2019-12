TelevideoRai101 : Bloomberg 'licenzia' detenuti promoter -

Mike, candidato alla nomination dem per la Casa Bianca ha usatoper fare telefonate per la campagna elettorale. Lo ha ammesso lo stesso ex sindaco di New York, aggiungendo però di aver già liquidato la società di call center che usava i carcerati. La notizia era stata data dal sito The Intercept, che specificava come le telefonate arrivassero in almeno un caso da un carcere dell'Oklahoma, utilizzato per questi servizi da un'azienda del New Jersey.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)