Beautiful | anticipazioni USA | THOMAS usa Zoe per far ingelosire Hope E Liam?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Quest’anno il Natale, nelle puntate americane di, arriva un po’ in ritardo… Eh sì: nel corso dei mesi di novembre e dicembre, infatti, alcuni speciali politici sulle udienze relative al Russiagate, che ruota attorno alla presidenza Trump, hanno portato la CBS a sospendere la normale programmazione in alcune giornate. E, tra “le vittime”, c’è stata anche la soap dei Forrester, che di conseguenza ha accumulato un ritardo di una settimana nella pre-programmata tabella di marcia. L’episodio di Natale è dunque atteso negli Stati Uniti per l’ultima settimana dell’anno e sarà anticipato dal gioco di strategie che già vi abbiamo riportato di recente.Spencer, deciso a dimostrare cheForrester rappresenti un pericolo, ha chiesto a Steffy di riassumere Zoe Buckingham alla Forrester Creations: sapendola amica dello ...

Leggi la notizia su tvsoap

