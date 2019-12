Basket | Serie A 2019-2020 | l’Olimpia Milano vicinissima all’ex Avellino Keifer Sykes

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’inizio di stagione al di sotto delle aspettative di Shelvin Mack, ha portatoa guardare ancora sul mercato per rinforzare il proprio pacchetto di play/guardie. L’Olimpia ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza delitaliano come l’americano, che la passata stagione ha vestito la maglia della Sidigas. Secondo quanto riferito da Sportando l’accordo è stato trovato nelle ultime ore e mancherebbe solo l’ufficialità, visto che il giocatore è già in viaggio verso l’Italia. Ettore Messina e il suo staff hanno virato molto forte su, dopo che erano comunque stati sondati anche altri nomi come Aaron Jackson (trasferitosi poi al Maccabi Tel Aviv) e Ray McCallum, che però non è stato liberato dallo Shanghai. Anchearriverebbe dal campionato cinese, dove con la maglia dei Guangzhou Long Lions segna 28.2 punti ...

Leggi la notizia su oasport

