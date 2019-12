Basket | Serie A 2019-2020 | 15a giornata | Weems domina il derby di Bologna | la Virtus

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un’attesa lunga mesi si chiude con il trionfo senza possibilità di replica per la. Ildice V nere, e lo fa nel modo più sonante possibile, con un 94-62 che spiega tutto in merito alla superiorità degli uomini di Sasha Djordjevic sulla Fortitudo. 32, oltre che i punti di scarto, sono anche quelli personali di Kyle, con 9/11 da due, 4/5 da tre e 2/2 in lunetta. Vanno in doppia cifra anche Vince Hunter (15 punti) e Julian Gamble (10), mentre chiudono a quota 10 assist sia Milos Teodosic che Stefan Markovic. Per la squadra di Antimo Martino 16 punti e 13 rimbalzi per Henry Sims e 12 di Daniele Cinciarini e Kassius Robertson. Prima dell’inizio, dalla curvasina si è alzato uno striscione in ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia, ex giocatore bianconero, che appena più di vent’anni fa, il 23 dicembre 1999, di ritorno da una ...

Leggi la notizia su oasport

sportli26181512 : Basket, Serie A: la Virtus vince il derby di Bologna, Fortitudo ko 94-62: Derby di Natale senza storia al PalaDozza… - zazoomnews : VIDEO Serie A Basket 2019-2020: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 94-62. Highlights e sintesi della partita - #VIDEO… - zazoomblog : VIDEO Serie A Basket 2019-2020: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 94-62. Highlights e sintesi della partita - #VIDEO… -