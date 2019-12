Basket | Serie A 2019-2020 | 15a giornata | Weems domina il derby di Bologna | la Virtus

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un’attesa lunga mesi si chiude con il trionfo senza possibilità di replica per la. Ildice V nere, e lo fa nel modo più sonante possibile, con un 94-62 che spiega tutto in merito alla superiorità degli uomini di Sasha Djordjevic sulla Fortitudo. 32, oltre che i punti di scarto, sono anche quelli personali di Kyle, con 9/11 da due, 4/5 da tre e 2/2 in lunetta. Vanno in doppia cifra anche Vince Hunter (15 punti) e Julian Gamble (10), mentre chiudono a quota 10 assist sia Milos Teodosic che Stefan Markovic. Per la squadra di Antimo Martino 16 punti e 13 rimbalzi per Henry Sims e 12 di Daniele Cinciarini e Kassius Robertson. Prima dell’inizio, dalla curvasina si è alzato uno striscione in ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia, ex giocatore bianconero, che appena più di vent’anni fa, il 23 dicembre 1999, di ritorno da una trasferta a Imola ...

