Basket | NBA 2019-2020 | tutto facile nelle prime due partite natalizie per Boston e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Due vittorie nette e, almeno sulla carta, inattese nei primi due incontri della giornata di Natale per quanto riguarda il campionato NBA. Andiamo a scoprire cos’è accaduto nel tardo pomeriggio e prima serata in Italia. Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 121-109 Nello scontro diretto tra Giannis Antetokoumpo e Joel Embiid a spuntarla è il cestista camerunese che nella prima metà di gara al Wells Fargo Center fa esplodere il pubblico di casa (a fine partita sono 31 per lui). Le percentuali per i 76ers sono davvero eccezionali: il tiro da 3 funziona alla perfezione e la difesa dei Bucks non riesce ad adattarsi. Parziale a metà gara di 69-48, con un +21 che sta a significare praticamente Game, Set and Match. L’MVP non riesce ad esre le proprie giocate, capita in una serata no e deve alzare bandiera bianca. Da sottolineare per Philadelphia anche le prestazioni di ...

