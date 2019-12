Avete mai visto il figlio di Andrea Bocelli? Ecco chi è il bellissimo Matteo | modello e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)e ilfanno faville Lo scorso anno, ovvero durante una serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, tutti gli spettatori hanno avuto la possibilità di vederementre duettava col suo secondogenito. In quell’occasione la performance ottenne un grandissimo successo, inoltre il ragazzo sul web venne inondato di complimenti per la sua bravura ma in particolare per la bellezza fisica. Oltre a seguire le orme del padre il ragazzo fa anche il. Andiamo a vedere nel dettaglio qualche altra informazione sul diretto interessato. Chi è? Per chi non lo sapesseè il secondodie dell’ex moglie di quest’ultimo, Enrica Cenzatti. Il giovane ha un fratello maggiore, Amos che ha 23 anni e si è laureato in ingegneria. In più ha anche una sorella piccola, Virginia, nata dal ...

Leggi la notizia su kontrokultura

reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… - IsraelinItaly : Oggi è la vigilia di #Natale e i cristiani si preparano a festeggiare! ?? Da Gerusalemme a Nazareth e da tutto il r… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… -