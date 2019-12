Attentato alla sede dei “Porta dos Fundos” | il gruppo che ha realizzato il film su Gesù

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ladel collettivo satirico brasiliano "Porta dos Fundos" è stata attaccata all'alba di martedì 24 dicembre 2019 con due bottiglie Molotov. Ilè autore del contestato"La prima tentazione di Cristo" in cuiè gay e si ribella al volere di Dio. Lo scrittore Paulo Coelho ha invitato le autorità a individuare subito i responsabili: "Altrimenti il Paese finirà in un clima di conflitto di proporzioni gigantesche".

Leggi la notizia su tv.fanpage

guerini_lorenzo : Arrivando in #Iraq il pensiero subito va ai nostri 5 ragazzi che un mese fa sono rimasti coinvolti in un attentato.… - infoitestero : Burkina Faso, attentato jihadista alla vigilia di Natale: 35 vittime. Uccisi 80 terroristi e 7 poliziotti - waltermentre : @berti_h @tragliatelfree Il territorio non deve più votare i loro partiti, ognuno si faccia carico di sensibilizzar… -