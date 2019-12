Attacco jihadista in Burkina Faso | morti 35 civili

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) È di almeno 35il bilancio del drammaticoin, in un campo militare nel nord del Paese. Stando alle prime informazioni, tra le vittime ci sarebbero anche 7 soldati della base, che si trova a Suem, e il bilancio non è ancora definitivo dato che sembra sianoanche decine di terroristi. Una vera e propria strage nel giorno di Natale su cui ora stanno indagando le forze armate locali.inContinua ad aumentare il bilancio delle vittime dell’inin cui avrebbero perso la vita decine di, militari e terroristi. Al momento le notizie in merito sono frammentarie e le informazioni note sono state diramate da fonti militari e dalla presidenza, che ha informato dei fatti: “Questobarbaro ha provocato la morte di 35, la maggior parte delle quali donne” ha detto ...

