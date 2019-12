Antonio Socci all' attacco | i sermoni ideologici dei preti che rovinano il Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilriscalda il cuore anche di chi non frequenta più la Chiesa. Come scriveva, nella Storia dell' idea d' Europa, il laico Federico Chabod «non possiamo non essere cristiani, anche se non seguiamo più le pratiche di culto, perché il Cristianesimo ha modellato il nostro modo di sentire e di pen

Leggi la notizia su liberoquotidiano

mariacarla1963 : RT @sadefenza: Lo Straniero - Il blog di Antonio Socci E’ PIU’ CRISTIANO IL NATALE “CONSUMISTICO” DI SAN FRANCESCO, CHE IL NATALE POLITICAN… - sadefenza : Lo Straniero - Il blog di Antonio Socci E’ PIU’ CRISTIANO IL NATALE “CONSUMISTICO” DI SAN FRANCESCO, CHE IL NATALE… - robertonegriol1 : @AntonioSocci1 Hai pensato caro Antonio Socci che forse viene pagato da Soros per ogni spot? -