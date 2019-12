Ancelotti in conferenza | “Ho scelto l’Everton per le ambizioni e l’atmosfera che creano i

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Carloinha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere l’Everton. Le prime parole di Carloda manager dell’Everton, il mister ha parlato died atmosfera “I principali fattori che mi ha fatto scegliere l’Everton sono l’ambizione del club, la storia e l’atmosfera chei tifosi. Qui c’è voglia di migliorare e di vincere: vogliamo essere un team migliore e quindi molto competitivi. Adoro il mi lavoro, voglio portare l’Everton nelle prime posizioni della Premier League.” Fonte: ANSA. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa Napoli Paredes-Napoli – Si inserisce la Juve che scarica Emre Can Mercato Napoli – Il reale obiettivo potrebbe giocare in Serie ...

