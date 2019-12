Alimenti per i poveri | i poliziotti di Bari donano i loro buoni pasto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nelle giornate del 19,20 e 21 dicembre asi è tenuta un’iniziativa benefica che ha coinvolto gli uomini del IX reparto Mobile diper la raccolta diper i. Gli agenti hanno infatti donato una cospicua quantità diacquistando così dei generi alimentari da donare alla associazioni che si occupano di aiutare i più bisognosi soprattutto in questi giorni di festività: la cifra raccolta si aggira attorno ai 16 mila euro.aiL’iniziativa promossa dalla Polizia diha raccolto un grandissimo successo e il valore degliha raggiunto i 15.900 euro, frutto della generosità degli agenti e dellefamiglie che hanno rinunciato a circa 3 mila euro dimaturati nel corso dell’anno 2019 privandosene per donarli a chi ne aveva più bisogno. A completare l’operazione ci ha pensato la società che gestisce ...

