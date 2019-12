Alessia Merz a Vieni da me racconta della sua famiglia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La ricordiamo velina di Striscia la notizia e prima ancora protagonista di Non è la Rai, è, sempre bellissima e ieri ospite di Caterina Balivo ada me. Rivendica il diritto di dire che l’abbinamento velina – calciatore l’ha inventato lei perché si fidanzò con Giampiero Maini che ovviamente oggi non è suo marito. Ha invece poi sposato Fabio Bazzani, anche lui ex calciatore e con lui l’amore dura ancora, da sempre. Sono sposati da 15 anni, locon gioia immensa e confida del loro colpo di fulmine, si sono conosciuti nel 2004 e il giorno dopo già non riuscivano a stare lontani. A presentarli fu Simona Ventura, che in quel periodo era sposata con Stefano Bettarini, i due calciatori giocavano insieme, quindi ha ragione, ha inventato davvero lei le coppie velina – calciatore. “L’abbinamento velina-calciatore, l’ho inventato io! A quei tempi, ...

