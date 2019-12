Album rock 2020 in uscita | anticipazioni e artisti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)inSempre dato prossimo ad estinguersi, ma mai domo, ilha visto durante il 2019 l’di prodotti di gran qualità – gli Who sopra tutti – che fanno ben sperare per l’anno nuovo. Già da ora possiamo dare un’occhiata ai principalidel. Il punk-di Green Day e The Offspring I Green Day hanno annunciato per il 7 FebbraioFather Of All Mutherfuckers, che è già stato preceduto in Settembre dal singolo Father Of All. L’sarà anche l’occasione per gli americani di dare il via a un tour che inizierà a Marzo e si estenderà fino ad Agosto, per un totale di 22 Paesi e 46 spettacoli. A dividere il palco con Billie Joe Armstrong & Co., i Fall Out Boy e i Weezer. L’Italia sarà visitata in due occasioni: il 10 Giugno saranno a Milano e il giorno seguente parteciperanno ...

Leggi la notizia su termometropolitico

