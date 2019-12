Albano Carrisi | “Sono innamorato” | ma la dedica non è per Loredana o Romina

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non è stato un Natale fra i più felici per, reduce dalla morte della madre Jolanda, a cui era legatissimo. Ci si sta chiedendo con chi il cantante stia condividendo il proprio dolore e la scelta sembra ricadere proprio suLecciso, insieme a lui e ai figli durante il funerale. L’amore per la mamma era viscerale, come aveva dichiaratostesso: Posso dire di essere profondamente innamorato. Lo sono dei miei figli, della vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni. Mentreè stata presente ai funerali,Power aveva invece comunicato sui social, in una nota su Facebook, che non sarebbe stata presente. Che quindiabbia avuto riavvicinamento conLecciso o sia stato semplicemente un gesto di vicinanza e affetto in un momento delicato? Non è dato sapere seal momento stia trascorrendo la ...

Leggi la notizia su velvetgossip

gossipn60139485 : Albano Carrisi rivela qua è il suo vero amore: 'Sono innamorato, a lei dedico la vita' | Controcopertina ?… - zazoomnews : Albano Carrisi ha bevuto fino a stordirsi Tragica rivelazione su Ylenia - #Albano #Carrisi #bevuto #stordirsi - infoitcultura : Albano Carrisi ha bevuto fino a stordirsi | Tragica rivelazione su Ylenia -