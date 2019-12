Al CES 2020 il nuovo Amazfit Bip S | come si presenterà?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Al CESdi Las Vegas sarà presentatoBip S, unsmartwatch di Huami,anticipato dall'azienda stessa su Facebook. Il dispositivo dividerà la scena con un paio di cuffie true wireless integrate con un sensore per la rilevazione del battito cardiaco ed avrà una forma che ricorda molto quella di Apple Watch ed una corona laterale. Il video teaser pubblicato dalla società non aggiunge altro sul conto diBip S, quindi non ci resta che aspettare qualche giorno per metterlo meglio a fuoco. Vi ricordiamo che il CESdi Las Vegas aprirà i battenti il 7 gennaio alle ore 16.30 (1.30 AM italiane, e quindi nella notte tra il 7 e l'8 gennaio ad essere precisi). Ci aspettiamo grandi cose dal device, avendo molto apprezzato il primoBip, seguito dalla versione Lite quest'estate (al netto di GPS, e proposto al prezzo aggressivo di 59 euro). Ha davvero ...

