Al Bambino Gesù è Natale anche in terapia intensiva

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Giochi, palline colorate, festoni per rendere le feste tra i corridoi dell'Ospedale Pediatricodi Roma più serene ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. E all'ospedale del Gianicolo sono arrivatigli agenti del Reparto Volanti nella veste di aiutanti di Babboper consegnare i regali agli ospiti.

Leggi la notizia su roma.fanpage

Pontifex_it : Stanotte l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da no… - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco nella #Messa della notte di #Natale : Dio ci cerca per primo, facciamoci avvolgere dalla… - UffiziGalleries : #25dicembre #GherardodelleNotti Natività 1620c. Maria, Giuseppe e due angioletti teneramente adorano Gesù Bambino… -