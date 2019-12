Addio a Allee Willis | l’autrice della storica sigla di Friends «I’ll be there for you»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’americanaè deceduta all’età di 72 anni a causa di un arresto cardiaco.è stata autricecelebre serie televisivae di altri grandi successi scritti per artisti come i Pet Shop Boys e le Pointer Sisters. Le canzoni disono state vendute in oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo. La compositrice ha vinto due Grammy nel corsosua carriera: per il musical di Broadway Il Colore Viola e per il suo contributo alla colonna sonora di Beverly Hills Cop. Ma uno dei lavori di maggior successo e tra i più conosciuti è senza dubbio quello legato alla serie cult degli anni ’90:. Scritta con i creatoriserie, David Crane e Marta Kauffman, I’ll befor you, l’intro di 60 secondi alle dieci stagioni, cantato dai Rembrandts, è diventato poi un vero e proprio brano. Il ...

Leggi la notizia su open.online

