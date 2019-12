26 Dicembre | Buon Santo Stefano 2019 | Buone Feste! Le più belle FRASI e CITAZIONI per gli

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ogni anno il 26si ricorda: per l’occasione, a corredo dell’articolo, proponiamo una selezione dida inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp.: leper gli auguri L’hanno chiamatoperché “giornata degli avanzi” non suonava bene: giornata mondiale del “se no se butta”: il giorno dell’anno in cui ti chiedi se proverai mai più la sensazione della fame nella vita La parola più usata a Natale è “auguri”. Quella più usata aè “dieta” Tra corse, regali, abbuffate di biscotti e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo!il primo martire della chiesa, un esempio che ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

NovaraChannel : BUON COMPLEANNO A NOI! ??+111??? Il 22 dicembre del 1908 nasceva il #NovaraCalcio, una storia ricca di passione per u… - riseandshinej : RT @amaricord: Il 25 dicembre compie gli anni il messia nostro salvatore sceso in terra per diffondere il suo messaggio di pace, libertà e… - Sgnosky : RT @amaricord: Il 25 dicembre compie gli anni il messia nostro salvatore sceso in terra per diffondere il suo messaggio di pace, libertà e… -