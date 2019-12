25 dicembre 1914 | la tregua di Natale | tedeschi e britannici interrompono le ostilità

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ladidel 25vide protagonisti soldati, opposti sul fronte occidentale. Spontaneamente, entrambe le parti posero fine alle, scambiandosi auguri e doni… Il 25avvenne un evento storico di portata eccezionale, “cancellato” in seguito dai comandi generali dei fronti in guerra. Fu la cosiddetta “di“, che vide protagonisti i soldatiopposti sul fronte occidentale, nel settore Bridoux-Rouge Banc. Fine delleFin dall’agosto, sulle Fiandre infuriava una guerra di posizione violentissima, con migliaia di vittime e feriti. Con l’approssimarsi del termine dell’anno e delle festività natalizie, alcuni soldati provarono coraggiosamente a riproporre lo spirito delanche sul campo di battaglia. Già dalla vigilia, in maniera del ...

