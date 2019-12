Ylenia Carrisi morte | Al Bano | “Mi sono ubriacato per lei”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Al. Il cantante nella sua autobiografia svela un retroscena controverso riguardo alla figlia scomparsa. Lo riporta ‘Libero’. Perlasembra ormai essere il destino più probabile. La primogenita di Ale Romina scomparve nel nulla il 31 dicembre del 1993, a 24 anni di età. L’ultimo suo … L'articoloAl“Miper lei” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

blogsicilia : Al Bano: 'So come è morta mia figlia Ylenia' - - zazoomnews : “So com’è morta mia figlia”. Ylenia Carrisi Al Bano choc: “Ho bevuto fino a stordirmi per raccontarlo” - #com’è… - Noovyis : (“So com’è morta mia figlia”. Ylenia Carrisi, Al Bano choc: “Ho bevuto fino a stordirmi per raccontarlo”) Playhitm… -