Yakuza | Like a Dragon | due video di gameplay mostrano i vari lavori disponibili e nuovi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Durante il SEGA Nama, la tradizionale diretta streaming con protagonista il director di, Toshihiro Nagoshi, SEGA ha presentato il nuovodel prossimo JRPG. Ilè stato diviso in due parti: il primomostra quattroche i nostri protagonisti possono iniziare a svolgere: vedremo infatti lo chef, la regina della notte, il lavoro con la polizia antisommossa ed il mestiere dell'indovino.Il secondoinclude una rivelazione speciale, in quanto sembra chepersonaggi presenti nel gioco diventeranno giocabili. Essi sono: Joon-gi Han, Tianyou Zhao ed Eri Kamataki, ma probabilmente ce ne saranno altri.Nella giornata di ieri invece SEGA ha mostrato diverse nuove immagini di, tutte incentrate sulle diverse abilità che Ichiban Kasuga dovrà sbloccare per avanzare nel gioco. Tra questi, anche la personalità dovrà ...

