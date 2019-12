Xylella | Renzi | ‘contro Bellanova attacco falso e disgustoso’**

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “L’a Teresanon è solo disgustoso. è anche, più banalmente, incredibilmente. Tutti con te, Teresa”. Lo scrive su Twitter Matteo. L'articolo, ‘controe disgustoso’** CalcioWeb.

MarceVann : RT @dukana2: Fondi #Xylella, #Lezzi (#M5s) contro #Bellanova di #ItaliaViva di trivelle #Eni #Shell #Total e muoia come la #Basilicata??ha t… - marinellafly12 : RT @dukana2: Fondi #Xylella, #Lezzi (#M5s) contro #Bellanova di #ItaliaViva di trivelle #Eni #Shell #Total e muoia come la #Basilicata??ha t… - talismanogiada : RT @dukana2: Fondi #Xylella, #Lezzi (#M5s) contro #Bellanova di #ItaliaViva di trivelle #Eni #Shell #Total e muoia come la #Basilicata??ha t… -