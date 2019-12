Vittorio Feltri disperato per Natale | La sola cosa bella? Dura solo un giorno

(Di martedì 24 dicembre 2019) Poche ore al, pochissimi minuti al cenone della vigilia. Appuntamento che a molti non piace. E tra questi molti, non è certo una novità, ecco, il direttore di Libero, che soltanto pochi giorni fa su Twitter aveva avvisato: meglio non fargli gli auguri di buon, la reazio

Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : SALVINI INNOCENTE, COLPEVOLI QUELLI CHE LO ATTACCANO - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Tutta la disperazione di Vittorio Feltri per #Natale - Libero_official : Tutta la disperazione di Vittorio Feltri per #Natale -