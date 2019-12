Villongo | terzo caso di sepsi nel paese di Veronica Cadei | “Profilassi e vaccinazione per

(Di martedì 24 dicembre 2019) A, in provincia di Bergamo, è stata disposta lagratuita di tutta la popolazione dopo che è stato diagnosticato ildida meningococco C, una grave infezione che può essere scambiata per meningite. Si tratta deldi, la studentessa universitaria morta poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Brescia per la stessa infezione fulminante. Le autorità intanto rassicurano la popolazione: "Non è in corso nessuna epidemia"

Leggi la notizia su milano.fanpage

Corriere : Meningite, terzo caso a Villongo: vaccino a tutta la popolazione fino ai 50 anni - philip_mamo : RT @Corriere: Meningite, terzo caso a Villongo: vaccino a tutta la popolazione fino ai 50 anni - Italia_Notizie : Meningite, terzo caso a Villongo: vaccino a tutto il paese fino ai 50 anni -