Vigilia di Natale 2019 | cosa fare in Italia e tradizioni all’estero

Tradizionalmente, la Vigilia di Natale in Italia viene celebrata intorno ad una lunga tavolata in famiglia per quello che viene chiamato più semplicemente cenone di Natale. Ogni regione propone i propri piatti tipici che vengono accompagnati generalmente dal buon vino nostrano in tutte le sue sfaccettature: dal rosso al bianco, passando per il rosato. Al termine della sostanziosa cena, si prosegue la serata giocando a carte e a tombola, mangiando frutta secca come noci, pistacchi e noccioline, oltre ai soliti pandori e panettoni.

