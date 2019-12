Vieni da Me | Caterina Balivo | “Ho fatto il provino per Veline e litigai con Elena

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ficarra e Picone sono stati ospiti al talk pomeridiano di Rai Uno “da me” per presentare il film nelle sale cinematografiche “Il primo Natale”. I due attori stanno insieme artisticamente da 25 anni e sono anche tra i conduttori storici di “Striscia la notizia”. Proprio dopo un piccolo siparietto comico, con al centro due aspirantie Ficarra e Picone, la conduttriceha confessato un piccolo aneddoto legato al suo passato professionale. “Una volta hoanch’io un(per fare la Velina, ndr), – ha raccontato la-, ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io edSantarelli e mi ricordo checone le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare ilcon te se no non mi prendono!’. Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”. L’aneddoto risale ai provini per il programma ...

