Vieni da Me | Caterina Balivo | “A un provino litigai con la Santarelli”

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 24 dicembre 2019)svela ada Me di aver fatto ilper Veline e di aver litigato con Elena Santarelli. La conduttrice dello show di Rai Uno ha ospitato nel suo studio Ficarra e Picone, storici presentatori di Striscia la Notizia. I comici hanno parlato del loro film Il primo Natale, ma hanno anche stuzzicato la padrona di casa che ha svelato un aneddoto molto interessante del suo passato. Lainfatti ha raccontato di aver preso parte ai provini di Veline e di aver avuto una discussione con Elena Santarelli. All’epoca – era il 2002 –era all’inizio della sua carriera. Si era già fatta notare nel mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, Scommettiamo che, accanto a Fabrizio Frizzi, e nel ruolo di inviata a I raccomandati di Carlo Conti. Anche la Santarelli aveva iniziato a lavorare in tv nel ruolo di valletta a L’Eredità di ...

