Vibo, corteo per legalità: grati a Cc

Una marcia per lae per ringraziare in particolare l'Arma dei Carabinieri, quotidianamente in trincea contro il crimine. E' l'iniziativa organizzata da Libera aValentia, dopo il blitz che giovedì scorso ha portato all'arresto di 334 persone. Per la prima volta la città è scesa massicciamente in strada per dire no alla 'ndrangheta. Oltre duemila persone hanno preso parte al:amministratori,politici,imprenditori ma anche semplici cittadini. Tra i presenti, il presidente dell'Antimafia Morra.(Di martedì 24 dicembre 2019)