Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 18 | 15

(Di martedì 24 dicembre 2019)24 DICEMBREORE 18:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIANELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE LA STORTA IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI TRA SAN DOMENICO E SORA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN ...

