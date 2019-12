(Di martedì 24 dicembre 2019)24 DICEMBREORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIANELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ...

Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 17:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -