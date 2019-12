Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 17 | 15

(Di martedì 24 dicembre 2019)24 DICEMBREORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO SI STA IN CODA SULLA VIA TIBERINA A CASTELNUOVO DI PORTO TRA VIA PROVINCIALE CAPENA E VIA BELLAVISTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIANEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN V IA TIBURTINA TRA L’ALBUCCIONE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI ...

