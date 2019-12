Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 09 | 15

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 dicembre 2019)24 DICEMBREORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA VIGILIA DI NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA ANCORA UN AGGIORNAMNETO SULL’A1NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700; RIAPERTO IL PONTE DEL GARIGLIANO. CHIUSA ANCHE LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+750 AL 18+500. SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. INFINE ...

