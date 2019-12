Venezia | torna l’acqua alta | nuovo picco a quasi 140 cm

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 dicembre 2019)l'acqua. Dopo che ieri mattina ha toccato i 144 centimetri d'altezza, il Centro Maree ha comunicato che oggi martedì 24 dicembre la marea ha raggiunto una massima di 139 centimetri alle 8,45. Per domani è prevista alle 9,30 una nuova massima di 120 centimetri. Sono sufficienti 150 centimetri per far allagare il 70% del centro storico della città lagunare. Suonate le sirene alle 4 Sono suonate poco dopo le 4 di questa mattina le sirene che avvertono ini dell'imminenza del. È stata peraltro smentita la notizia, apparsa nella notte su vari social, che per contrastare questo ennesimo fenomeno di acquasi fosse deciso di far alzare le paratoie del Mose a Treporti.

