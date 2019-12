Usa | bambino di 3 anni spara al padre con la pistola trovata in casa

(Di martedì 24 dicembre 2019) Undi 3hato a suocon unain. La vicenda si è svolta ad Erie, una città della Pennsylvania e, secondo quanto riportato dalla Associated Press, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto verso le 6 del mattino del 19 dicembre, quando il 26enne stava ancora dormendo. Ilavrebbe trovato unadi piccolo calibro, carica, con la quale avrebbeto alnelle natiche, procurandogli alcune ferite non gravi. Le autorità sottolineano che le altre persone presenti innon si sono fatte male, anche se non è del tutto chiaro come ilsia riuscito a raggiungere l’arma. Il controllo sulle armi: un tema aperto Il caso è solo l’ultimo di una lunga serie e ripropone ancora una volta il problema legato alla detenzione delle armi negli Stati Uniti, un tema che si avvia a diventare centrale anche per ...

Leggi la notizia su thesocialpost

ROMPIGLIONII : RT @Ric746: Questa foto fu scattata nel 1942 in #Ucraina a #Ivanhorod ritrae un soldato delle Einsatzgruppen SS mentre ammazza una madre e… - anna_ex_belva : RT @ChinellatoCarla: @Confumale Evidentemente il padre la usa. Povera donna. (Il bambino di merda non puo' finire per sbaglio nella lavatr… - Maryljacb : RT @Ric746: Questa foto fu scattata nel 1942 in #Ucraina a #Ivanhorod ritrae un soldato delle Einsatzgruppen SS mentre ammazza una madre e… -