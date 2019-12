Un' avvocatessa ha augurato dissenteria natalizia ai cancellieri

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un'hacon un post su Facebook "festiva" a "tutti iche hanno inviato oggi (23 dicembre, ndr) a profusione pec da cui iniziano a decorrere termini perentori". "Vi auguro di non poter mangiare nemmeno un singolo struffolo" scrive ancora il legale, il cui post ha scatenato l'indignazione del personale della giustizia e una presa di posizione della Associazione dipendenti giudiziari italiani (Adgi). Le pec cui l'fa riferimento servono a notificare ai legali e alle parti coinvolte in un procedimento, atti, provvedimenti e ordinanze emessi dai magistrati, come ad esempio fissazioni di udienze, di interrogatori e giudizi immediati. "Auguro blocchi delle progressioni in carriera, condotte antisindacali, prepensionamenti a raffica" insiste l'in un commento successivo sul proprio profilo aperto ...

