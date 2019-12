Una Vita | anticipazioni puntata di venerdì 27 dicembre | Celia in gravi condizioni

(Di martedì 24 dicembre 2019) Appuntamento deldella soap opera spagnola di Canale 5 Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time. Cosa vedremo dopo Natale e Santo Stefano, ossia nel prossimo episodio che andrà in ondapomeriggio 272019, subito dopo il Tg5 Giorno? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti ledettagliate. Spoiler UnaAlvarez Hermoso malata, ritorna Marcelina Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica UnaAcacias 38 in ondapomeriggio 272019, svelano che Lolita inizia a pensare di rimandare le sue nozze. In questo modo la datrice di lavoropotrà guarire. Ma la moglie di Felipe le chiederà di non fermare i preparativi ...

Leggi la notizia su kontrokultura

marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - mannocchia : A tutte le unità: la #Libia è già sprofondata in una guerra fratricida. La Russia e la Turchia sono protagonisti d… - CarloCalenda : Si lo sono. Purtroppo. Ma considero la religione una parte fondamentale e positiva della vita di molti uomini. Sono… -