UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020

(Di martedì 24 dicembre 2019)settimanali telenovela Unada lunedì 30a venerdì 3: Il dottor Quilles ha deciso che Celia deve stare in quarantena e per questo consiglia anche a Lucia e Felipe di lasciare momentaneamente il loro appartamento; nonostante l’invito di Samuel a soggiornare da lui, l’Alvarez Hermoso rifiuta però di lasciare sua moglie in casa da sola. Servante manda un telegramma a Paciencia per comunicarle che vuole andare a trovarla a Cuba, ma la donna gli risponde dicendogli che non vuole vederlo. Mentre Iñigo chiede con successo a Liberto di portarlo con sé nella società di ginnastica, Ramon proibisce a Trini di andare a fare visita a Celia. Dopo aver deciso di sospendere momentaneamente i preparativi del suo matrimonio con Antoñito, Lolita resta attonita quando si trova di fronte a Ceferino, un paesano di Cabrahigo che, per via ...

Leggi la notizia su tvsoap

