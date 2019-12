Una poltrona per due | trama cast e curiosità del film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non sarebbe Natale senza la messa in onda del classico televisivo per eccellenza delle feste: anche quest’anno, martedì 24 dicembre alle 21.25 Italia 1 trasmette Unaper due,culto della programmazione televisiva natalizia con Dan, ed, magistralmente diretti da John Landis. Unaper due,Louis Winthorpe III è un ricco agente di cambio, esponente della Filadelfia “bene”. La sua vita trascorre tranquilla tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici e la bella fidanzata; l’impiego presso la società Duke & Duke gli permette inoltre di vivere in una splendida casa e di godere dei servigi del fedele maggiordomo Coleman. Billie Ray Valentine è invece un insolente e imbroglione straccione, che mendica elemosina per strada simulando presunte menomazioni fisiche. Le vite dei due si incrociano ...

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

