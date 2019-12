UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 25 dicembre 2019

(Di martedì 24 dicembre 2019)5403 di Unalin onda25: L’aria del Natale avvolge Palazzo Palladini e per un giorno tutte le tensioni sembrano allentarsi, fino a far apparire risolvibili anche le situazioni più delicate. Ma tutti pensano che si tratti solo di uno stop natalizio e che, subito dopo, i contrasti ricominceranno… La convivenza tra Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca) inizia a creare problemi… I piccoli Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (ora interpretato da Gennaro De Simone) vengono travolti da un “cortocircuito temporale” e così scopriranno insieme a noi il vero senso del Natale… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi25su Tv Soap.

