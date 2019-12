Un posto al sole anticipazioni 25 dicembre 2019 | una magia di Natale per Jimmy e Bianca

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nella puntata di Unalin onda mercoledì 25su Rai3, ilavrà in serbo una sorpresa speciale per i piccoli. Unaltorna mercoledì 25su Rai3 alle 20:45 e levedono naturalmente tutti alle prese con i festeggiamenti del. Se la vigilia di questoaveva portato profonde riflessioni per i grandi, il 25sarà un giorno speciale soprattutto per gli abitanti più piccoli di Palazzo Palladini. Non solo dolci e regali:, travolti da un magico cortocircuito temporale, si rendono finalmente conto del vero senso del... L'appuntamento con la nuova puntata di Unalè per domani, 25, come sempre su Rai3 alle 20:45, o ...

dellorco85 : Un'altra conferma, avanti così ???? Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, #Torino sale di 5 pos… - FormulaHumor : Ho appena scoperto che Conan O'Brien ha fatto una comparsata di 2 secondi a Un Posto Al Sole, assieme a Jordan Schl… - Rita_sole : RT @iltrumpo: “L’Italia scivola al 76esimo posto nella classifica della parità uomo-donna”. Scivola, scivola, scivola, scivola. -