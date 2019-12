Un guasto alla linea elettrica della stazione di Porta Garibaldi | a Milano | ha causato

Leggi la notizia su ilpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alle 5.30 circa di martedì mattina c’è stato undi, uno dei principali snodi ferroviari di. Ilhagrossi problemicircolazioni dei treni: attualmente sono bloccate 13 linee verso

fattoquotidiano : Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e ritardi anche di un’ora - ringoringhetto : Milano, traffico ferroviario in tilt per un guasto alla stazione Porta Garibaldi - tg2rai : #Milano, guasto alla stazione di #PortaGaribaldi, ritardi e disagi sull'alta velocità in tutto il paese. Attese fin… -