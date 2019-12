Ultimi sondaggi politico elettorali | a Salvini il regalo più bello di Natale lo fa

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 24 dicembre 2019) La Lega, secondo quanto annunciato da Enrico Mentana al Tg de La7, ricomincia a salire prepotentemente. Secondo quanto riferito dal noto giornalista, la Lega in pochi giorni guadagna lo 0,7% dei consensi e si attesta al 32,9% delle intenzioni di voto. Forse per Matteoè ilpiùper le feste dirivedere la Lega crescere prepotentemente. Iche danno la Lega nuovamente in salita sono stati redatti appositamente per La7 dall’Istituto Swg. Per due settimane il segno della Lega è stato sempre negativo, negligiorni però il nuovo balzo in avanti, forse dovuto al caso Gregoretti e alla richiesta da parte dei magistrati di Catania di procedere nei confronti di Matteo. La maggioranza degli italiani vede la richiesta dell’autorizzazione a procedere nei confronti dicome un atto. In questi giorni, inoltre, gli stessi ...

ManuelVaccaro1 : ?? Nuovo Podcast! 'Ritorno e analisi Degli Ultimi Sondaggi Di Voto SWG' su @Spreaker - PratoInAzione : Gli ultimi #sondaggi ci danno al 3,3%, sempre più vicini all'obiettivo che ci siamo dati un mese fa: raggiungere la… - GiusPecoraro : RT @reginafiordelis: Secondo gli ultimi sondaggi in Emilia Bonaccini ha almeno 5 punti avanti alla borgonzoni -