Ultimi sondaggi Emilia Romagna | grande sorpresa la Borgonzoni stacca Bonaccini | la Lega

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 24 dicembre 2019) Uno riservato che in questi giorni, secondo affaritaliani.it, sta girando negli ambienti del centrodestra sulle elezioni inda in netto vantaggio lasu Stefano. Per l’la vittoria della senatrice leghista sarebbe una svolta epocale. Ma forse la vittoria, dopo 50 anni di governo della sinistra, del centrodestra potrebbe decretare la fine di un governo che si sta dimostrando sempre più litigioso. Secondo le ultime notizie in vista del 26 gennaio e di una possibile sconfitta inZingaretti sta cercando di trovare alternative. Il segretario del Pd sta cercando di formare un fronte comune contro l’avanzata del centrodestra, formato naturalmente dai Dem, da una lista del Premier Conte e da una lista del movimento delle Sardine. Al momento inla situazione sembra essersi capovolta con lain vantaggio di ...

amefushi76 : RT @cultura_societa: Commentiamo gli ultimi sondaggi politici prima delle festività natalizie. Torna a salire la Lega, perde il PD, immobil… - Efisio31251859 : RT @51fini: Sondaggi, poco da festeggiare nel governo: M5s e Pd (insieme) valgono quanto la Lega ???? ?@luigidimaio? ?+ @nzingaretti? <= ?@ma… - FrancescoMudu : RT @PratoInAzione: Gli ultimi #sondaggi ci danno al 3,3%, sempre più vicini all'obiettivo che ci siamo dati un mese fa: raggiungere la dopp… -