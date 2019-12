Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 20 | 10

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale buonasera dal redazione 24 dicembre in studio Giuliano Ferrigno spazio l’informazione politica il primo piano ha provato a definitivamente dalla camera La scorsa notte la legge di bilancio 2020 un impegno per 32 miliardi bloccati Gli aumenti dell’IVA risorse per tagliare il cuneo fiscale un piano caslett per la lotta all’evasione è un regno di plastica che arriverà luglio Il superticket sparirà da settembre a ottobre fiducia al futuro dice il premier Conte in 100 giorni in meno tasse e più soldi a famiglie salita sicurezza Salvini attacca c’è il carbone sotto l’albero per le imprese e le famiglie italiane e oggi un guasto stamattina ha colpito lo scalo ferroviario di Milano Porta Garibaldi per limitare i disagi treni in circolazione sono stati fermati in altre stazioni milanesi come il Malpensa Express per la stazione centrale ...

