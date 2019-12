Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 15 | 10

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nella notte nell’ultima seduta prima di Natale è stata approvata definitivamente dalla camera la legge di bilancio 2020 decina di micronorme Invia un impegno complessivo per 32 miliardi bloccati 23 miliardi di aumenti dell’IVA stanziati 3 miliardi per alleggerire le buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi Si punta sul piano cashless per la lotta all’evasione si lancia al Grigno di le per la riconversione verde dell’economia il taglio al cuneo e la plastica taxi arriveranno a luglio il superticket sparirà da settembre la Sugar Tax guardiamo con fiducia al futuro ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in 100 giorni in meno tasse più soldi a famiglie sanità e sicurezza aggiunto in Gran BretagnaFilippo è stato dimesso ...

Leggi la notizia su romadailynews

GoalItalia : Ibrahimovic sempre più vicino al Milan: accelerazione decisa nelle ultime ore ???? - OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -