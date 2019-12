Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 09 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la manovra e legge dello stato il via libera è arrivato nella notte poco prima delle 5 i voti a favore sono stati 312 153 contro due gli astenuti cancellato l’aumento dell’Iva per 23 miliardi ridotte le tasse sul lavoro per 3 miliardi questi alcuni dei nodi principali sciolti dall’aula non tra le proteste sale la tensione tra Autostrade per l’Italia il governo sulla revoca della concessione è contenuta nel decreto milleproroghe approvato Salvo intese dalla Consiglio dei Ministri la società in una lettera annunciata nella serata di domenica il contenuto è stato pubblicato da Repubblica avrebbe paventato la risoluzione del contratto con la possibile conseguenza di un risarcimento del 100% del valore della concessione stimato in 23 miliardi di euro anche se la cifra ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - scuolainforma : Scuola, sostegno ultime notizie: Miur con le spalle al muro, in arrivo valanga di risarcimenti -