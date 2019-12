Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla da Francesco Vitali in studio via libera definitivo dell’aula nella camera della manovra su cui governo incassato la fiducia i voti a favore sono stati 312 153 contrari 2 astenuti a pochi minuti dal voto finale dei dati di Fratelli d’Italia esposto uno striscione contro il MoVimento 5 Stelle è scoppiata la bagarre nessun aumento dell’IVA taglio del cuneo fiscale incentivi è chiusa le carte di credito e addio al superticket dal primo settembre Cambiamo argomento un tasso alcolemico triplo al consentito sostanze stupefacenti nel sangue si garava la posizione di Pietro genovese il ventenne indagato per omicidio stradale dopo aver investito acorso su Vele sedicenni Camillagnoli e Gaia warframe l’autopsia esclude investimenti successivi oggi i regali chiederanno la restituzione delle salme per ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale ancora una buona… -