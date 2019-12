Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 07 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale che ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale la tensione tra Autostrade per l’Italia il governo sulla revoca della concessione contenuta nel decreto milleproroghe approvato Salvo intese dal Consiglio dei Ministri la società in una lettera non c’è la serata di domenica il contenuto è stato pubblicato in parte da Repubblica avrebbe paventato la risoluzione del contratto con la possibile conseguenza di un risarcimento del 100% del valore della concessione stimato in 3 miliardi di euro anche se la cifra non sarebbe stata espressamente citata nella missiva inviata a Palazzo Chigi al Ministero dei Trasporti al Ministero dell’Economia il contenuto della lettera è stato definito inaccettabile dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli voltiamo pagina Torniamo a parlare della manovra ...

