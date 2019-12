Udinese | Marino | «De Paul? Sono pronto al tormentone»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Pierpaolochiarisce la posizione di De, come sempre accostato alle grandi squadre nelle sessioni di mercato Pierpaoloparla di Rodrigo De. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica aTV. «Io credo che la rabbia di Desia normale, tutti volevano giocare fino alla fine quella partita. E’ normale che ci possa essere un po’ di rabbia nell’uscire. Niente di trascendentale, poi lui in panchina ha incitato la squadra come un tifoso acceso. Lui sul mercato? Si parla sempre di lui,alanche a gennaio». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Udinese, il ds Marino: 'Cerchiamo esterni, Pussetto resta' - Fantacalcio : Udinese, il ds Marino: 'Cerchiamo esterni, Pussetto resta' - Mediagol : #Udinese, Marino: 'Per noi la partita col Cagliari è stata una svolta. Gotti come un medico di famiglia. Pussetto?… -